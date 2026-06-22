Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Харківщинію Фото:

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Ракурс

Російська армія 22 червня атакувала Богодухівську громаду Харківської області.

Через повторний удар окупантів по об'єкту критичної інфраструктури постраждали четверо осіб. Комунальну техніку вдалося вчасно евакуювати та зберегти. Про це міський голова Богодухова Володимир Бєлий повідомив у Facebook.

Також, як поінформував мер, останні два дні ворожі обстріли посилилися. Росіяни, зокрема, били по АЗС. Станом на сьогодні жодна заправна станція в громаді не працює.

Крім того, зафіксовані значні влучання у житловий сектор. З початку квітня вже пошкоджено та надійшли заяви про обстеження 106 приватних домоволодінь та 61 квартири у 18 багатоквартирних будинках.

Наша комісія з обстеження працює з колосальним навантаженням. Фізично поки працівники не можуть дістатися до будівель, які перебувають в самому епіцентрі бойових дій, але ми шукаємо юридичні та безпекові рішення для цього, — розповів посадовець.

Бєлий поінформував, що через ворожі обстріли суттєвих пошкоджень зазнали й мобільні вежі й електромережі громади. Енергетики уже працюють над відновленням світла у домівках та на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 21 червня росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, поціливши в одне з аграрних підприємств. Внаслідок удару спалахнула пожежа — вогонь охопив складську будівлю, автівки та ємності з горючими матеріалами. Одна людина загинула, ще троє постраждали.