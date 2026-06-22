Родственники бойцов 14-й ОМБр снова рассказали о плохих условиях службы. Фото:

https://racurs.ua/n214571-novyy-skandal-razrazilsya-v-14-y-ombr-ranshe-tam-boycov-ostavlyali-bez-vody-i-edy.html

Ракурс

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого знову опинилася у центрі уваги.

Рідні бійців 14-й ОМБр, які раніше перебували на позиціях без їжі, знову скаржаться в соцмережах на умови служби. У соцмережах вони пишуть, що їхніх чоловіків, синів і братів завезли на позиції ще 5 жовтня 2025 року. З того часу їхні чоловіки й сини досі перебувають на передовій. Відповідні дописи з’явилися в соцмережі Threads.

Зазначається, військовослужбовці перебувають на позиціях вже майже дев’ять місяців. Харчі бійців доставляють вкрай нерегулярно. Рідні пишуть, що солдати фізично виснажені та перебувають у важких умовах. У своїх дописав люди вимагають провести ротацію та надати бійцям медичну допомогу.

У 14-й ОМБр вже відреагували на скандал. Конкретних строків ротації командування не назвало «з міркувань безпеки». І наголосило, що розголошення такої інформації може бути використане противником та створити додаткові ризики для захисників.

Командування бригади обізнане про наявні складнощі та тримає ситуацію на постійному контролі. Усі рішення щодо ротації особового складу, логістичного забезпечення та доставки необхідного майна ухвалюються виключно з урахуванням поточної бойової обстановки, рівня загроз та безпеки військовослужбовців, — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці бригади.

Нагадаємо, в квітні стало відомо, що українських військових з 14-ї бригади ЗСУ залишили без води та їжі в районі Купянська. Виснажені та дуже схудлі військовослужбовці втрачали свідомість від голоду і пили дощову воду. Керівництво 14-ї бригади приховало реальний стан справ.

Підрозділ втратив частину позицій і припустився помилки із забезпеченням військових. Внаслідок цього виникли проблеми з постачанням їжі на одну з позицій. З посад звільнили командирів 14-ї ОМБр та 10-го армійського корпусу.

Також у квітні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, який передбачає, що українських військових на передовій мінятимуть через два місяці.