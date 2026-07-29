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Начата проверка справедливости распределения людей в ВСУ, фото: «Укринформ»
В ВСУ начата проверка комплектования воинских частей — Генштабhttps://racurs.ua/n215302-v-vsu-nachata-proverka-komplektovaniya-voinskih-chastey-genshtab.htmlРакурс
У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей.
Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Ключова мета — оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення, — розповіли у Генштабі.
Зазначається, що, зокрема, оцінюватимуть ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.
Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу, — наголошують у Генштабі. — Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини.