Силы обороны Украины поразили предприятие из состава «Роскосмоса». Фото:

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Ракурс

Сили оборони України уразили підприємство зі складу «Роскосмосу».

В ніч на 1 липня українські війська уразили АТ «Научно-исследовательский институт физических измерений» у Пензенській області РФ — провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. На об'єкті зафіксоване влучання та задимлення. Про це Генеральний штаб ЗСУ 1 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що інститут входить до складу холдингу «Російські космічні системи» (який в свою чергу є складовою держкорпорації «Роскосмос»). Тут виготовляють датчики для крилатих та балістичних ракет («Іскандер», «Калібр», Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки).

Також українські військові уразили автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області.

Крім того, був уражений склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області, Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

У Генштабі заявили й про ураження п’яти пунктів управління російських БпЛА у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня у Пензенському регіоні українські дрони досягли стратегічного об'єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по Україні. Також глава держави поінформував, що був повторно уражений нафтопереробний заводу в Уфі, який знаходиться за понад 1 тис. 300 км від лінії фронту.