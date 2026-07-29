Розпочато перевірку справедливості розподілу людей у ЗСУ, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n215302-u-zsu-rozpochato-perevirku-komplektuvannya-viyskovyh-chastyn-genshtab.html

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У Збройних силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ключова мета — оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що, зокрема, оцінюватимуть ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.