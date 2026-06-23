Всемирный банк одобрил 3,39 млрд долл. новой поддержки Украины. Фото:

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Світовий банк схвалив для України нову програму підтримки.

Затверджено масштабну програму фінансової підтримки України обсягом у 3,39 млрд дол. Ці гроші Рада директорів хоче спрямувати на підтримку реформ, залучення приватних інвестицій та створення робочих місць. Це повинно допомогти поглибити економічну інтеграцію України з ЄС. Про це йдеться у прес-релізі Світового банку.

До пакета увійдуть 1,04 млрд дол., яка є позикою Світового банку. Від фонду ADVANCE Ukraine, який підтримує уряд Японії, надійде 540 млн дол. Ще 500 млн дол. передбачається гарантій від уряду Великої Британії. Фонд F.O.R.T.I.S. надасть 2,35 млрд дол. гранту.

Фінансування передбачає підтримку реформ за трьома ключовими напрямами.

Перший напрямок передбачає створення умов для залучення приватних інвестицій, а саме — оновлення правил публічно-приватного партнерства, розширення фінансування для малого та середнього бізнесу та продовження приватизації.

Другий напрям покликаний подолати дефіцит робочої сили. Програма передбачає модернізацію житлової політики, підтримку ветеранського підприємництва, розширення можливостей для працевлаштування жінок та скорочення розриву між потребами роботодавців і навичками працівників.

Третій напрямок — поглиблення інтеграції з ринком Європейського Союзу. Планується підвищити прозорість аграрної підтримки, посилити співпрацю в енергетиці та узгодити екологічні стандарти.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що Україна отримає 236 млн євро позики від Світового банку. Кошти спрямують на відшкодування ключових соціальних витрат держави — забезпечення стабільних виплат та підтримку роботи державних інституцій в умовах війни.