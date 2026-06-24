Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 260 человек, инфографика: Генштаб

https://racurs.ua/n214603-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-260-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 395 тис. 790 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 260 осіб. Про це сьогодні, 24 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 56 танків;

24 тис. 816 бойових броньованих машин;

44 тис. 664 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 889 одиниць РСЗВ;

1 тис. 440 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 726 наземних робототехнічних комплексів;

369 тис. 888 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 787 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

111 тис. 257 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 333 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 251 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 77 авіаударів, під час яких скинув 260 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 741 дрон-камікадзе та здійснили 3 тис. 159 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 42 — із РСЗВ.

На Сумщині від ударів з повітря постраждали райони населених пунктів Товстодубове та Бачівськ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили двадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та п’ять пунктів управління.