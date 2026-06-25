Российская армия атаковала Украину баллистической ракетой и 90 ударными беспилотниками. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нового удару з повітря по Україні.

У ніч на 25 червня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму, а також 90 ударними БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Дрони летіли з окупованих Криму та Донецька, а також російських Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Орла й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 83 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Балістична ракета та шість ударних дронів влучили на семи локаціях, а на дев’яти локаціях впали уламки.

У Полтавській області окупанти вночі дроном атакували одне з промислових підприємств. Як поінформував у Telegram голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки. На щастя, минулося без постраждалих.

Бив ворог вночі й по Дніпропетровщині. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Ганжи, майже 20 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів були пошкоджені АЗС у Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах. У Дніпровському районі внаслідок обстрілів загорівся склад з комунальною технікою. Були знищені та пошкоджені з десяток легкових і вантажних авто.

Нагадаємо, вранці 25 червня російська загарбницька армія вдарила по автозаправних станціях у Сумах та Запоріжжі. Внаслідок влучань дронів спалахнули пожежі. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.