Украинская ПВО ночью обезвредила 82 из 108 российских БпЛА. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія у ніч на 29 червня атакувала Україну 108 безпілотниками.

З 18.00 противник запускав ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із окупованих Криму та Донеччини, а також з російських Брянська, Курська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Українська ППО знешкодила 82 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. На 11 локаціях були зафіксовані влучання 25 дронів-камікадзе, а чотирьох локаціях впали уламки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що ввечері 28 червня російські ударні безпілотники атакували Харків. Унаслідок обстрілу сталася загорівся склад на території одного з об'єктів у Холодногірському районі міста. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Також вчора ввечері росіяни атакували Кіровоградщину. Під обстріл потрапив один з об'єктів інфраструктури у Кропивницькому, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували загорання. На щастя, ніхто не загинув та не постраждав.

На Полтавщині російський дрон атакував автозаправну станцію, внаслідок чого постраждала одна людина. В ОВА поінформували, що ще один безпілотник впав на території підприємства у Миргородському районі. Крім того, через російську атаку зафіксовано часткове знеструмлення для споживачів у Гадяцькій громаді.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ показали, як ППО збивала балістичні ракети над Києвом 25 червня. На кадрах можна побачити, як ракети-перехоплювачі наздоганяють ворожу балістику та знищують її.