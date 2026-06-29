За бывшего министра энергетики внесли 150 млн гривен залога

Герман Галущенко, фото: Офис президента

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За Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики, внесли 150 млн грн застави, які раніше призначив Вищий антикорупційний суд.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на працівницю прес-служби суду Катерину Шипілову.

За колишнього міністра енергетики сьогодні внесли заставу у повному обсязі, яку йому раніше призначив слідчий суддя ВАКС, — зазначила вона.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на «Енергоатом». В межах розслідування справи про корупцію в енергетиці НАБУ повідомило про підозру сімом особам.

Галущенка затримали 15 лютого 2026 року під час перетину кордону. 16 лютого йому оголосили підозру у справі про корупцію в енергетиці. 17 лютого ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави. 12 червня ВАКС продовжив ще на два місяці запобіжний захід Галущенку і зменшив розмір застави до 150 млн грн.

Джерело: «Укрінформ»