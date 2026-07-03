Силы обороны поразили рад вражеских целей на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 3 липня, уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів, — розповіли у Генштабі. — Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також уражено:

станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (Крим);

підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі;

пункт управління БпЛА у районі Українська Донецької області;

командний пункт ворога у районі Новгорода Запорізької області.

Крім того, за результатами оцінки додаткових даних підтверджено руйнування 29 червня 2026 року двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня 2026 року трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині.