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Силы обороны поразили рад вражеских целей на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили мост и подразделение радиоэлектронной разведки в Крыму — Генштабhttps://racurs.ua/n214811-sily-oborony-porazili-most-i-podrazdelenie-radioelektronnoy-razvedki-v-krymu-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 3 липня, уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів, — розповіли у Генштабі. — Ступінь завданих збитків уточнюється.
Також уражено:
- станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (Крим);
- підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі;
- пункт управління БпЛА у районі Українська Донецької області;
- командний пункт ворога у районі Новгорода Запорізької області.
Крім того, за результатами оцінки додаткових даних підтверджено руйнування 29 червня 2026 року двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня 2026 року трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині.
Ці мости використовуються окупантами для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів, — зазначили у Генштабі.