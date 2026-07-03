Последствия российского удара по Запорожью, фото: Иван Федоров

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В обласному центрі Запорізької області щонайменше двоє людей загинули та 17 поранені внаслідок російського удару, завданого сьогодні, 3 липня, вдень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Найстаршому пораненому 76 років, наймолодший — це 11-річний хлопчик. Двоє людей перебувають у важкому стані, — розповів Федоров. — У постраждалих осколкові поранення.

Раніше сьогодні Федоров повідомив, що росіяни вдарили керованими авіабомбами по одному з промислових підприємств міста та атакували безпілотниками приватний сектор міста.