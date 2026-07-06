Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Киевщины, проезд поездов временно ограничивали

Россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру, фото: Алексей Кулеба

https://racurs.ua/n214832-rossiyane-atakovali-jeleznodorojnuu-infrastrukturu-kievschiny-proezd-poezdov-vremenno-ogranichivali.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, вкотре атакували залізничну інфраструктуру Київщини.

З міркувань безпеки на окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували, були задіяні резервні маршрути та внесені зміни до графіків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Наразі рух уже відновлено.

В надшвидкі терміни залізничники, які працювали відразу вслід за вибухотехніками ДСНС, відновили інфраструктуру на Київщині та поновили рух поїздів. Надалі як поїзди далекого слідування, так і приміські слідуватимуть стандартним маршрутом, — зазначив він.

За словами Кулеби, було задіяно два десятки відновлювальних бригад енергетиків, звʼязківців, колійників, які працювали паралельно, щоб повернути поїзди на стандартні маршрути якнайшвидше.