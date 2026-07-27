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Российский «шахед» атаковал ремонтную бригаду «Укрзализныци», фото: «Укрзализныця»

«Шахед» атаковал ремонтную бригаду «Укрзализныци» — погиб человек

27 июл 2026, 18:11
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На Донеччині реактивний «шахед» атакував ремонту бригаду «Укрзалізниці», яка відновлювала пошкоджений ворогом інфраструктурний об'єкт.

Одна людина загинула, двоє поранені. Про це сьогодні, 27 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Прямо на залізничників скерували реактивний шахед. Диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювались. Але, на жаль, один з наших монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям. Маємо також 2х колег із уламковими пораненнями, — зазначив Перцовський.

Наразі з’ясовуємо всі обставини в деталях, що завадило попри сповіщення врятувати життя нашого колеги, — додав він. — Наша максимальна допомога та підтримка близьким залізничника, який загинув при виконанні своїх службових обов’яків. Зробимо все можливе для якнайшвидшого відновлення поранених колег.

Источник: Ракурс


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