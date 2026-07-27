«Шахед» атакував ремонтну бригаду «Укрзалізниці» — загинула людина

Російський «шахед» атакував ремонтну бригаду «Укрзалізниці», фото: «Укрзалізниця»

https://racurs.ua/ua/n215247-shahed-atakuvav-remontnu-brygadu-ukrzaliznyci-zagynula-ludyna.html

Ракурс

На Донеччині реактивний «шахед» атакував ремонту бригаду «Укрзалізниці», яка відновлювала пошкоджений ворогом інфраструктурний об'єкт.

Одна людина загинула, двоє поранені. Про це сьогодні, 27 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Прямо на залізничників скерували реактивний шахед. Диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювались. Але, на жаль, один з наших монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям. Маємо також 2х колег із уламковими пораненнями, — зазначив Перцовський.