Военная разведка уничтожила в оккупированной Керчи два российских редких БпЛА «Орион». Фото:

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Воєнна розвідка України спалила російські дороговартісні ударно-розвідувальні безпілотники.

Оператори спецпідрозділу ГУР «Кабул 9» знищили два ворожі дороговартісні та рідкісні безпілотники «Оріон», які армія РФ розмістила на території аеропорту в Керчі на території окупованого Криму. Операція була здійснена 2 липня. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 6 липня повідомило у Facebook.

У розвідці зазначили, що БплА «Оріон» — це ударно-розвідувальний апарат, який виготовляє російська група компаній АТ «Кронштадт». Цей безпілотник важить майже тонну й має радіус дії 250−300 км. Дрон може перебувати в повітрі до 30 годин і є носієм керованих авіабомб, ракет Х-50, Х-БпЛА, «Бандероль».

Орієнтовна вартість двох знищених воєнними розвідниками ворожих «Оріонів» може становити понад 10 млн дол.

Нагадаємо, у травні спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» в окупованому Криму уразили та вивели з ладу три десантно-штурмові катери проекту 05060, судно забезпечення, ангар зберігання десантно-штурмових катерів проекту 05060 та протичовновий літак-амфібію Бе-12 «Чайка».