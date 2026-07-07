ВАКС снял электронный браслет с бывшего вице-премьера Чернышева

Алексей Чернышев, фото: Val Karminsky

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Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив дію низки процесуальних обов’язків для колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, проте не продовжив термін дії обов’язку носити електронний засіб контролю.

Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Віктор Ногачевський. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляють агентство «Укрінформ» та прес-служба ВАКС.

Чернишова ще на два місяці зобов’язали:

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

прибувати, а кожною вимогою до детектива, прокурора, суду;

утримуватися від спілкування з фігурантами справи;

здати на зберігання до ДМС України паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Таким чином, слідчий суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення.