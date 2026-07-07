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Ракурс
Алексей Чернышев, фото: Val Karminsky

ВАКС снял электронный браслет с бывшего вице-премьера Чернышева

7 июл 2026, 18:31
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Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив дію низки процесуальних обов’язків для колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, проте не продовжив термін дії обов’язку носити електронний засіб контролю.

Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Віктор Ногачевський. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляють агентство «Укрінформ» та прес-служба ВАКС.

Чернишова ще на два місяці зобов’язали:

  • повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
  • прибувати, а кожною вимогою до детектива, прокурора, суду;
  • утримуватися від спілкування з фігурантами справи;
  • здати на зберігання до ДМС України паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Таким чином, слідчий суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Источник: Ракурс


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