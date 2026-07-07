ВАКС зняв електронний браслет з колишнього віце-прем'єра Чернишова

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Олексій Чернишов, фото: Val Karminsky
ВАКС зняв електронний браслет з колишнього віце-прем'єра Чернишоваhttps://racurs.ua/ua/n214864-vaks-znyav-elektronnyy-braslet-z-kolyshnogo-vice-premiera-chernyshova.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив дію низки процесуальних обов’язків для колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, проте не продовжив термін дії обов’язку носити електронний засіб контролю.
Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Віктор Ногачевський. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляють агентство «Укрінформ» та прес-служба ВАКС.
Чернишова ще на два місяці зобов’язали:
- повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
- прибувати, а кожною вимогою до детектива, прокурора, суду;
- утримуватися від спілкування з фігурантами справи;
- здати на зберігання до ДМС України паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Таким чином, слідчий суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення.