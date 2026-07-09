Россияне убили последнюю жительницу села Токаровка, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n214920-rashisty-ubili-poslednuu-jitelnicu-sela-v-harkovskoy-oblasti-mva.html

Ракурс

На Харківщині російський FPV-дрон вчора, 8 липня, після 18.00 убив цивільну 57-річну жінку, жительку села Токарівка Друга, яка йшла пішки вздовж автодороги.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Жінка отримала численні уламкові поранення та була доставлена до Дергачівської лікарні. Проте врятувати її життя не вдалося.

Загибла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні, — розповів Задоренко.

Очільник МВА закликає жителів старостинських округів евакуюватися.