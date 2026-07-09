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Россияне убили последнюю жительницу села Токаровка, фото: Google Maps

Рашисты убили последнюю жительницу села в Харьковской области — МВА

9 июл 2026, 18:45
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На Харківщині російський FPV-дрон вчора, 8 липня, після 18.00 убив цивільну 57-річну жінку, жительку села Токарівка Друга, яка йшла пішки вздовж автодороги.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Жінка отримала численні уламкові поранення та була доставлена до Дергачівської лікарні. Проте врятувати її життя не вдалося.

Загибла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні, — розповів Задоренко.

Очільник МВА закликає жителів старостинських округів евакуюватися.

Телефонуйте на гарячу лінію Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером 203 або за телефонами екстрених служб 102 та 112 і залишайте заявки на евакуацію, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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