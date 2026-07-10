Июнь стал одним из самых кровавых по количеству погибших гражданских месяцев, фото: ГСЧС

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У червні в Україні внаслідок російських ударів загинули щонайменше 265 цивільних осіб, а 1 тис. 816 отримали поранення.

Це найвищий сумарний показник жертв з часів перших місяців після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Про це заявила Раді Безпеки ОНН заступниця генсека з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло, повідомляє агентство Reuters.

ДіКарло зазначила, що кількість загиблих і поранених цивільних осіб в Україні у травні була найвищою з квітня 2022 року, але дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) вказують на ще більшу кількість жертв у червні та, ймовірно, у липні.

Остаточні дані за червень будуть оприлюднені наприкінці липня.

Ця тривожна тенденція, судячи з усього, продовжується й у липні, — наголосила вона, наводячи приклад трьох масштабних хвиль російських авіаударів по Києву та інших українських містах лише за останній тиждень, багато з яких були спрямовані на міські центри з великою кількістю цивільного населення.

Будь-які атаки проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, де б вони не відбувалися, є явним порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені, — додала ДіКарло.

Загалом, за словами ДіКарло, Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що з початку війни в Україні було вбито щонайменше 16 тис. 402 цивільних особи, серед них 802 дітей, а 48 тис. 428 отримали поранення, у тому числі 2 тис. 948 дітей. Фактичні цифри, ймовірно, були вищими.

Вона також зазначила, що гинуть цивільні особи, які проживають на українських територіях, що перебувають під російською окупацією, та на території Росії. Російська влада повідомила, що за перші шість місяців 2026 року на території РФ загинуло 250 цивільних осіб, а 1 тис. 596 отримали поранення, однак, за словами ДіКарло, ООН не мала можливості перевірити ці повідомлення.

Джерело: Reuters