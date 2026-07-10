Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военному, которому инкриминируют избиение двух военнослужащих, фото: ГБР

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Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовому, який на момент вчинення злочинів проходив службу у полку «Скеля».

Йому інкримінують побиття двох військовослужбовців на Харківщині. Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба ДБР.

За даними слідства:

перший випадок стався у травні 2025 року у місці тимчасової дислокації «Скелі» в Ізюмському районі, куди прибули військові іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання. Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування. Підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи;

другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням. Молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав завдавати йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

Військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

У ДБР додали, що слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку «Скеля».