Украинские дроны ночью поразили еще 13 кораблей теневого флота РФ. Фото:

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Сили безпілотних систем України продовжують знищувати російські нафтові танкери.

За минулу ніч, 10 липня, українські безпілотники уразили 18 російських суден. Серед них — 13 танкерів, три суховантажі, паром та допоміжне судно противника. Загалом за останні дні було уражено 48 цілей тіньового флоту Російської Федерації. Про це Генеральний штаб ЗСУ та командувач Сил безпілотних систем Роберта Бровді повідомили у Telegram.

Також зазначається про нову атаку на нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї РФ. На території підприємства після вибухів спалахнула пожежа. Були уражені й нафтовий термінал «Курганнефтепродукт» у Таганрозі та нафтобаза «Азовнефтепродукт» в Азові Ростовської області. На терміналі спалахнула пожежа, а на нафтобазі були зафіксовані вибухи та задимлення.

Генштаб поінформував і про новий удар по нафтопереробному комплексу «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області Росії.

Також був уражений склад паливно-мастильних матеріалів противника у районі Розівки, що на окупованій частині Запорізької області.

Нагадаємо, 8 липня Сили безпілотних систем атакували ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом «Кубань-Крим». Був уражений пункт ПП-2 «Крим», який через підводні кабелі приймає електроенергію з Росії до окупованого Криму.