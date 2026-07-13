Армия РФ ударила дронами по Запорожью, шесть человек пострадали. Фото: ОВА

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Армія Російської Федерації застосувала безпілотники для ударів по Запоріжжю.

Ввечері у неділю, 12 липня, ворог завдав ударів БпЛА по обласному центру. Попередньо відомо про шістьох постраждалих. Серед них є дитина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Кількість травмованих уточнюється. Про це 13 липня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також спалахнула пожежа — горіли квартири з другого по четвертий поверхи житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 кв. м.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував у Telegram, що внаслідок російського обстрілу були пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, а ще один був сильно зруйнований. У будівлях пошкоджені балкони та вікна.

Нагадаємо, 10 липня російська авіація скинула керовані авіаційні бомби на центр Запоріжжя. Загинув поліцейський, а 16 осіб зазнали поранень. З гострою реакцією на стрес госпіталізували шестирічного хлопчика.