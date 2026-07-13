РФ атаковала Украину тремя ракетами и 134 БпЛА. Фото:

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Країна-агресор Росія у ніч на 13 липня атакувала Україну ракетами та дронами.

З окупованого Криму ворог запустив три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Також з окупованих півострова та Донецька, а також російських Курська, Орла й Міллерово летіли 134 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили три КАР, а також 123 російські дрони на півночі, півдні та сході країни. Шість БпЛА влучили на п’яти локаціях, а уламки впали на чотирьох.

Уночі майже 20 разів російська армія атакували чотири райони Дніпропетровщини. В ОВА поінформували, що в Нікопольському районі постраждав чоловік.

А вранці під ударом була Херсонщина. В обласній військовій адміністрації заявили, що внаслідок обстрілів у Нововоронцовці загинула жінка, а в Херсоні постраждали чотири мешканці.

Російський дрон-камікадзе вночі впав та вибухнув у Молдові. Інцидент трапився на околиці села Копанка, на щастя ніхто не постраждав. Молдавське Міністерство оборони повідомило, що російський дрон типу «Герань-2» перетнув повітряний простір під час атаки РФ на Одеську область.

Нагадаємо, вранці 13 липня російські окупанти вдарили по автотранспортному підприємству в Одесі та приватних будинках. На місці влучань вигоріли автобуси. Постраждали четверо осіб, серед них — дитина.