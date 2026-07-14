В Сумской области разоблачили российского агента, фото: СБУ

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Ракурс

На Сумщині викрили ще одного російського агента — завербований ФСБ колишній керівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткінському районі розвідував координати для повітряних атак РФ по прикордонню.

Про це сьогодні, 14 липня, повідомив прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

у поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої давні приятельські зв’язки з російським військовослужбовцем та власні прокремлівські переконання;

у 2025 році на нього вийшов співробітник управління ФСБ по Брянській області і запропонував збирати розвіддані для ударів РФ по підрозділах Сил оборони на північно-східному прикордонні;

після інструктажу агент почав відстежувати місця розташування українських військ, насамперед локації укріпрайонів, вогневих позицій та блокпостів. Для збору розвідданих він обходив прикордонну місцевість і завуальовано випитував потрібну йому інформацію у знайомих;

зібрані відомості фігурант месенджером передавав російському спецслужбісту для підготовки ударів по регіону керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.

СБУ затримала фігуранта, коли він виконував чергове завдання ворога з підготовки удару по прикордонню. У нього вилучено смартфон із доказами роботи на агресора.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.