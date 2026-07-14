ВМС Украины уничтожили пограничный корабль российской ФСБ. Фото:

https://racurs.ua/n215007-ukrainskie-vms-unichtojili-pogranichnyy-korabl-rossiyskoy-fsb-izumrud-foto.html

Ракурс

Країна-агресор Росія втратила ще один корабель під час війни з Україною.

Українські військові моряки потопили неподалік Новоросійська прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу «Ізумруд», який входив до складу прикордонної служби Федеральної служби безпеки РФ. Ворожу ціль уразили морським безекіпажним комплексом Sargan-3000. Відомо про загиблих та поранених серед членів екіпажу. Про це ВМС ЗСУ повідомили у Facebook.

Зазначається, що саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі українського флоту у Керченській протоці.

Відплата неминуча. Далі буде… — додали у Військово-морських силах.

Нагадаємо, наприкінці червня Військово-морські сили ЗСУ спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України виявили та знищили одразу три російські морські безекіпажні катери. Відео бойової роботи опублікували у мережі.