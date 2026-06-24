Українській військові знищили три ворожі морські безекіпажні катери.

Відповідне відео сьогодні, 24 червня, опублікували Військово-мороські сили ЗСУ.

Завдяки злагодженим діям Військово-Морських Сил ЗС України та ГУР було виявлено та знищено одразу три ворожі морські безекіпажні катери, — розповіли у ВМС. — Кожна така успішно відбита атака — це врятовані життя та черговий удар по планах агресора.