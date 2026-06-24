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Уничтожение вражеских МБЭКов, скриншот видео
Уничтожение трех вражеских беспилотных катеров показали ВМС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214608-unichtojenie-treh-vrajeskih-bespilotnyh-katerov-pokazali-vms-video.htmlРакурс
Українській військові знищили три ворожі морські безекіпажні катери.
Відповідне відео сьогодні, 24 червня, опублікували Військово-мороські сили ЗСУ.
Завдяки злагодженим діям Військово-Морських Сил ЗС України та ГУР було виявлено та знищено одразу три ворожі морські безекіпажні катери, — розповіли у ВМС. — Кожна така успішно відбита атака — це врятовані життя та черговий удар по планах агресора.
Нагадаємо, раніше радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомляв, що вчора, 23 червня, вранці росіяни намагалися атакували узбережжя України кількома безпілотними катерами.