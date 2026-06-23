Рашисти намагалися атакувати узбережжя України безпілотними катерами

Росіяни 23 червня намагалися атакувати українське узбережжя безпілотними катерами, карта: Сергій «Флеш» Бескрестнов

https://racurs.ua/ua/n214592-rashysty-namagalysya-atakuvaty-uzberejjya-ukrayiny-bezpilotnymy-kateramy.html

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Російські загарбники сьогодні, 23 червня, о четвертій годині ранку намагалися атакували узбережжя України кількома безпілотними катерами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

У результаті скоординованих дій низки підрозділів ЗСУ катери були виявлені та знищені ще у морі, — зазначив він.

За словами Бескрестнова, на знищених катерах був встановлений «Старлінк», оскільки інших систем управління на далекі відстані у противника немає.

Згідно з оприлюдненою Бескрестновим картою, подія сталася в акваторії Чорного моря на південь від Очакова та Кінбурнської коси.