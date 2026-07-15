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Последствия российского удара в Сумах, фото: Сумская ОВА

В Сумах возросло количество пострадавших в результате российского удара (ФОТО)

15 июл 2026, 20:45
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У Сумах вже 21 людина постраждала внаслідок сьогоднішнього удару керованими авіабомбами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Також внаслідок російської атаки загинули троє цивільних:

  • 75-річна жінка;
  • двоє чоловіків віком 54 і 77 років.

Серед постраждалих:

  • восьмеро перебувають у лікарнях, серед них — двоє дітей;
  • у важкому стані четверо постраждалих — 16-річний підліток, 75-річна жінка та двоє чоловіків віком 62 і 35 років. Їх прооперували.

Унаслідок удару пошкоджено понад 10 будівель, серед яких є медичні заклади, житлові будинки та офісні будівлі. Вибито сотні вікон. Також пошкоджено й знищено цивільні автомобілі, припарковані поблизу епіцентру удару, — розповів Григоров.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Наслідки російського удару у Сумах, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


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