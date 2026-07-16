Дрон-перехватчик сбил российский БпЛА «Орион». Фото:

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Український дрон-перехоплювач збив російський безпілотник «Оріон».

Це вже другий випадок, коли цей тип дрона вдалося збити дроном-перехоплювачем. До обох успішних перехоплень причетні підрозділи, які підтримує фонд «Повернись живим» у рамках проекту «Дронопад». Про це військовослужбовці підрозділу «Пришельці» 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ повідомили у Facebook.

Як відомо, БплА «Оріон» — це ударно-розвідувальний апарат, який може нести бойове навантаження до 200 кг та має радіус дії 250−300 км. Дрон може перебувати в повітрі до 30 годин і є носієм керованих авіабомб, ракет Х-50, Х-БпЛА, «Бандероль». Його вартість сягає 5 млн дол.

Нагадаємо, 2 липня бійці ГУР знищили два російські дороговартісні та рідкісні безпілотники «Оріон», які армія РФ розмістила на території аеропорту в Керчі на території окупованого Криму. Орієнтовна вартість двох знищених воєнними розвідниками ворожих БпЛА може становити понад 10 млн дол.