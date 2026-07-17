Уничтожение российского самолета, скриншот видео

https://racurs.ua/n215080-sbu-unichtojila-samolet-tu-95-v-engelse-kotoryy-ispolzovalsya-dlya-udarov-po-ukraine-video.html

Ракурс

СБУ знищила військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі, який використовувався для завдання ракетних ударів по Україні.

Про це сьогодні, 17 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що відстань до Енгельса від держкордону України становить близько 800 км.