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Ракурс
Уничтожение российского самолета, скриншот видео

СБУ уничтожила самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для ударов по Украине (ВИДЕО)

17 июл 2026, 16:44
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СБУ знищила військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі, який використовувався для завдання ракетних ударів по Україні.

Про це сьогодні, 17 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що відстань до Енгельса від держкордону України становить близько 800 км.

Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України, — наголосив Зеленський. — Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей.

Источник: Ракурс


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