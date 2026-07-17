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Уничтожение российского самолета, скриншот видео
СБУ уничтожила самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для ударов по Украине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215080-sbu-unichtojila-samolet-tu-95-v-engelse-kotoryy-ispolzovalsya-dlya-udarov-po-ukraine-video.htmlРакурс
СБУ знищила військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі, який використовувався для завдання ракетних ударів по Україні.
Про це сьогодні, 17 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що відстань до Енгельса від держкордону України становить близько 800 км.
Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України, — наголосив Зеленський. — Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей.