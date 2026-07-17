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Ракурс
Знищення російського літака, скріншот відео

СБУ знищила літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для ударів по Україні (ВІДЕО)

17 лип 2026, 16:44
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СБУ знищила військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі, який використовувався для завдання ракетних ударів по Україні.

Про це сьогодні, 17 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що відстань до Енгельса від держкордону України становить близько 800 км.

Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України, — наголосив Зеленський. — Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей.

Джерело: Ракурс


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