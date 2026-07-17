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Удаление вражеского беспилотника, фото: ГСЧС
На Харьковщине изъяли недетонированную боевую часть «Герани», атаковавшую АЗС (ФОТО)https://racurs.ua/n215081-na-harkovschine-izyali-nedetonirovannuu-boevuu-chast-gerani-atakovavshuu-azs-foto.htmlРакурс
На Харківщині сапери ДСНС вилучили нездетоновану бойову частину російського БпЛА типу «Герань-2», який атакував одну з автозаправних станцій.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Фахівці ДСНС транспортували вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик, де його безпечно знищили, — розповіли у відомстві.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:
- не наближайтеся до них;
- не торкайтеся;
- негайно телефонуйте за номером 101 або 102.