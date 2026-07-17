Вилучення ворожого безпілотника, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215081-na-harkivschyni-vyluchyly-nezdetonovanu-boyovu-chastynu-gerani-yaka-atakuvala-azs-foto.html

Ракурс

На Харківщині сапери ДСНС вилучили нездетоновану бойову частину російського БпЛА типу «Герань-2», який атакував одну з автозаправних станцій.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Фахівці ДСНС транспортували вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик, де його безпечно знищили, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів: