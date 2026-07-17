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Ракурс
Вилучення ворожого безпілотника, фото: ДСНС

На Харківщині вилучили нездетоновану бойову частину «Герані», яка атакувала АЗС (ФОТО)

17 лип 2026, 17:00
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На Харківщині сапери ДСНС вилучили нездетоновану бойову частину російського БпЛА типу «Герань-2», який атакував одну з автозаправних станцій.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Фахівці ДСНС транспортували вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик, де його безпечно знищили, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:

  • не наближайтеся до них;
  • не торкайтеся;
  • негайно телефонуйте за номером 101 або 102.

Вилучення ворожого безпілотника, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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