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Вилучення ворожого безпілотника, фото: ДСНС
На Харківщині вилучили нездетоновану бойову частину «Герані», яка атакувала АЗС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215081-na-harkivschyni-vyluchyly-nezdetonovanu-boyovu-chastynu-gerani-yaka-atakuvala-azs-foto.htmlРакурс
На Харківщині сапери ДСНС вилучили нездетоновану бойову частину російського БпЛА типу «Герань-2», який атакував одну з автозаправних станцій.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Фахівці ДСНС транспортували вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик, де його безпечно знищили, — розповіли у відомстві.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:
- не наближайтеся до них;
- не торкайтеся;
- негайно телефонуйте за номером 101 або 102.