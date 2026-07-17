СБУ восстановила удаленное видео с покушением на Ермолаева

Кадр из восстановленного видео

https://racurs.ua/n215088-sbu-vosstanovila-udalennoe-video-s-pokusheniem-na-ermolaeva.html

Ракурс

Фахівцям СБУ вдалося відновити один із ключових доказів у справі про замах на вбивство родини підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Про це сьогодні, 17 липня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Завдяки професійній роботі фахівців Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити, — розповів він. — Йдеться про відеозапис із камери спостереження, яку виконавці завчасно встановили неподалік місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення.

Попри те, що цей доказ був видалений, фахівці СБУ змогли його відновити. Дякую оперативним працівникам СБУ, Національної поліції, слідчим та прокурорам за професійну й злагоджену роботу, — додав Кравченко.

Він зазначив, що триває робота над встановленням усіх обставин злочину, ролі кожного причетного та притягненням винних до відповідальності.