Последствия российской атаки в Марганце, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n215089-rashisty-udarili-po-avtobusu-agrofirmy-v-margance-est-pogibshiy-i-ranenye-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 17 липня, ввечері вдарили FPV-дроном по автобусу у Марганці на Дніпропетровщині.

Одна людина загинула, ще вісьмох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.