Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Марганце, фото: Днепропетровская ОВА
Рашисты ударили по автобусу агрофирмы в Марганце — есть погибший и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n215089-rashisty-udarili-po-avtobusu-agrofirmy-v-margance-est-pogibshiy-i-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 липня, ввечері вдарили FPV-дроном по автобусу у Марганці на Дніпропетровщині.
Одна людина загинула, ще вісьмох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Надвечір росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу агрофірми. На ньому працівники саме поверталися з роботи додому, — розповів очільник ОВА. — 48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали двоє жінок та шестеро чоловіків. Всі вони госпіталізовані.