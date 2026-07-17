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Последствия российской атаки в Марганце, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты ударили по автобусу агрофирмы в Марганце — есть погибший и раненые (ФОТО)

17 июл 2026, 21:48
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Російські загарбники сьогодні, 17 липня, ввечері вдарили FPV-дроном по автобусу у Марганці на Дніпропетровщині.

Одна людина загинула, ще вісьмох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Надвечір росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу агрофірми. На ньому працівники саме поверталися з роботи додому, — розповів очільник ОВА. — 48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали двоє жінок та шестеро чоловіків. Всі вони госпіталізовані.

Наслідки російської атаки в Марганці, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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