Наслідки російської атаки в Марганці, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n215089-rashysty-vdaryly-po-avtobusu-agrofirmy-u-marganci-ie-zagyblyy-ta-poraneni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 17 липня, ввечері вдарили FPV-дроном по автобусу у Марганці на Дніпропетровщині.

Одна людина загинула, ще вісьмох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.