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Наслідки російської атаки в Марганці, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти вдарили по автобусу агрофірми у Марганці — є загиблий та поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215089-rashysty-vdaryly-po-avtobusu-agrofirmy-u-marganci-ie-zagyblyy-ta-poraneni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 липня, ввечері вдарили FPV-дроном по автобусу у Марганці на Дніпропетровщині.
Одна людина загинула, ще вісьмох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Надвечір росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу агрофірми. На ньому працівники саме поверталися з роботи додому, — розповів очільник ОВА. — 48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали двоє жінок та шестеро чоловіків. Всі вони госпіталізовані.