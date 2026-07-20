Десять человек погибли в результате российского удара по судну возле Одессы

Рашисты ударили по судну под флагом Гвинеи-Бисау, фото: ВМС ВСУ

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Ракурс

Рашисти вчора, 19 липня, завдали удару поблизу Одесу по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту.

На борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ». Про це сьогодні, 20 липня, вранці повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України».

Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч:

пожежу на судні локалізовано;

вдалося врятувати та доправити на берег вісьмох членів екіпажу;

десять людей, серед яких лоцман ДП «АМПУ», загинули.

Вчора прес-служба ВМС ЗСУ повідомляла, що рашисти завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), яке у момент атаки рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.

Влучання прийшлося в район правого борту надбудови, на борту виникла пожежа. Відразу було відомо про п’ятьох загиблих внаслідок удару, доля ще п’яти членів екіпажу на той момент була не відома.

До надання допомоги були залучені підрозділи ВМС та Морської пошуково-рятувальної служби. Згодом у ВМС повідомили, що вісьмох членів екіпажу евакуювали до однієї з лікарень Одеси.