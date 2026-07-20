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Ракурс
ВСУ поразили ряд важных объектов в РФ, фото: Владимир Зеленский

Поражены нефтебаза и логистические объекты в Московском регионе — Зеленский (ВИДЕО)

20 июл 2026, 12:08
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Сили оборони завдали ударів по логістичних об'єктах та нафтобазі у Московському регіоні РФ.

Про це сьогодні. 20 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону — понад 400 кілометрів, — наголосив він.

Крім того, в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі.

Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни — Росію, — додав Зеленський.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про пожежі на території логістичного комплексу Wildberries у селі Коледіно Московської області. Тут розташований один із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії.

Источник: Ракурс


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