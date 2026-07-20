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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковский филиал «Газсети»
Рашисты ударили КАБами по аварийной бригаде газовиков в Харьковской области (ФОТО)https://racurs.ua/n215105-rashisty-udarili-kabami-po-avariynoy-brigade-gazovikov-v-harkovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по аварійній бригаді екстреної служби 104, яка ліквідовувала витоки газу в обстріляних будинках на Харківщині.
Про це сьогодні, 20 липня, у своєму Telegram-каналі повідомила Харківська філія «Газмережі».
Росіяни завдали ударів КАБами по нашій аварійній бригаді, яка ліквідовувала витоки газу в обстріляних будинках поблизу 13-ти км від кордону з рф у Дергачівській громаді… На щастя, аварійники залишилися неушкодженими, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ворог завдав повторного удару саме в той момент, коли газовики почали працювати. КАБи впали приблизно за 50 м від газовиків.
Хлопці, які більше чотирьох років працюють в умовах бойових дій та обстрілів, мали миттєву реакцію та сховалися від ураження вибуховою хвилею, впавши на землю, — розповіли у «Газемережі». — На щастя, аварійники залишилися неушкодженими. А автомобіль через вибух частково деформувало.
У компанії зазначають, що це вже не перший удар по газовикам Харківської філії:
З початку цього року через ворожі атаки понад 20 одиниць спецтехніки зазнали пошкодження різного ступеня. Незважаючи на це, наші колеги залишаються на своїх робочих місцях. Цьогоріч газовики Харківщини понад 180 разів виїжджали на виклики, повʼязані із бойовими діями. Завдяки їм прифронтовий регіон досі залишається з газом.