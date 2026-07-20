Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковский филиал «Газсети»

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Російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по аварійній бригаді екстреної служби 104, яка ліквідовувала витоки газу в обстріляних будинках на Харківщині.

Про це сьогодні, 20 липня, у своєму Telegram-каналі повідомила Харківська філія «Газмережі».

Росіяни завдали ударів КАБами по нашій аварійній бригаді, яка ліквідовувала витоки газу в обстріляних будинках поблизу 13-ти км від кордону з рф у Дергачівській громаді… На щастя, аварійники залишилися неушкодженими, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ворог завдав повторного удару саме в той момент, коли газовики почали працювати. КАБи впали приблизно за 50 м від газовиків.

Хлопці, які більше чотирьох років працюють в умовах бойових дій та обстрілів, мали миттєву реакцію та сховалися від ураження вибуховою хвилею, впавши на землю, — розповіли у «Газемережі». — На щастя, аварійники залишилися неушкодженими. А автомобіль через вибух частково деформувало.

У компанії зазначають, що це вже не перший удар по газовикам Харківської філії: