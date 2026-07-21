Масштабный пожар в Липецке вспыхнул после атаки БпЛА. Фото:

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Ракурс

Масштабна пожежа в російському Липецьку спалахнула після атаки БпЛА.

У ніч на 21 липня мешканці Липецька почали повідомляли про вибухи та пожежу. У регіоні з вечора оголошували ракетну небезпеку. OSINT-аналітики вважають, що були атаковані Липецька ТЕЦ-2 та Новолипецький металургійний комбінат. Про це пишуть моніторингові пабліки.

Також дрони вночі атакували Анапу в Краснодарському краї Росії, а також Бєлгород. Ймовірно, були прильоти по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, писали про вибухи в окупованих Маріуполі та Сімферополі у Криму. Зокрема, після вибуху у Великій Ялті відтоді Південний берег півострова був знеструмлений.

Також з’явилася інформація, що під Санкт-Петербургом горять склади на території індустріального парку «Ладога», де виготовляють полімерні матеріали. Попередньо, пожежа не пов’язана з дроновою атакою.

Нагадаємо, 20 липня Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах та нафтобазі у Московському регіоні Російської Федерації. А в акваторії Чорного моря були уражені два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі.