Суд избрал меру пресечения организатору атакованной Россией выставки в Киевской области

Избрана мера пресечения организатору атакованной Россией 24 июля выставки для представителей ОПК, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n215243-sud-izbral-meru-presecheniya-organizatoru-atakovannoy-rossiey-vystavki-v-kievskoy-oblasti.html

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Святошинський районний суд Києва сьогодні, 27 липня, обрав запобіжний захід Василю Гончаруку — організатору атакованої Росією 24 липня виставки для представників ОПК на Київщині — у вигляді тримання під вартою у СІЗО 60 діб без альтернативи застави.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, наполягала на триманні підозрюваного під вартою без права внесення застави. Водночас адвокати Гончарука просили суд не задовольняти клопотання сторони обвинувачення, бо вважають тримання його у СІЗО «необґрунтованим». Натомість зустрічного клопотання з обрання запобіжного заходу щодо свого підзахисного вони не подали.

Нагадаємо, вдень 24 липня російські загарбники атакували балістичними ракетами приватний спорткомплекс на Київщині, де перебували представники української оборонної індустрії. В результаті загинули 11 людей, ще десятки було поранено. Гончаруку було повідомлено про підозру в службовій недбалості.

Джерело: «Суспільне»