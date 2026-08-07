Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 210 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 455 тис. 420 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 247 танків;

25 тис. 98 бойових броньованих машин;

2 тис. 8 одиниць РСЗВ;

1 тис. 550 одиниць засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 152 наземні робототехнічні комплекси;

447 тис. 855 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 7 крилатих ракет;

34 кораблі/катери;

два підводні човни;

131 тис. 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 502 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення.

Ворог учора завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаудар, скинувши 308 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 621 дрон-камікадзе та здійснив 3 тис. 176 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два пункти управління БпЛА, шість артилерійських систем та 18 районів зосередження живої сили противника.