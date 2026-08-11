На ВОТ Запорожья повреждены ключевые узлы электроснабжения

Ракурсhttps://racurs.ua/
Проблемы с электроснабжением фиксируют на ВОТ Запорожья, фото:
На ВОТ Запорожья повреждены ключевые узлы электроснабженияhttps://racurs.ua/n215541-na-vot-zaporojya-povrejdeny-kluchevye-uzly-elektrosnabjeniya.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області фіксують проблеми з електропостачанням.
Про це сьогодні, 11 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Бердянської МВА.
За повідомленнями окупаційних джерел, масштаб пошкоджень інфраструктури виявився значно серйознішим − удари знищили ключові вузли електропостачання на тимчасово окупованих територіях, — зазначають в МВА.
У МВА наголошують, що відновлення потребує не лише часу, а й заміни обладнання.
Наразі йдеться лише про часткове підключення, тоді як переважна більшість абонентів залишається без світла, — розповіли в МВА. — Найбільше від таких ситуацій страждають мешканці окупованих громад, які залишаються без електроенергії та змушені жити в умовах постійної нестабільності.