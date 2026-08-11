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Проблемы с электроснабжением фиксируют на ВОТ Запорожья, фото:

На ВОТ Запорожья повреждены ключевые узлы электроснабжения

11 авг 2026, 13:45
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області фіксують проблеми з електропостачанням.

Про це сьогодні, 11 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Бердянської МВА.

За повідомленнями окупаційних джерел, масштаб пошкоджень інфраструктури виявився значно серйознішим − удари знищили ключові вузли електропостачання на тимчасово окупованих територіях, — зазначають в МВА.

У МВА наголошують, що відновлення потребує не лише часу, а й заміни обладнання.

Наразі йдеться лише про часткове підключення, тоді як переважна більшість абонентів залишається без світла, — розповіли в МВА. — Найбільше від таких ситуацій страждають мешканці окупованих громад, які залишаються без електроенергії та змушені жити в умовах постійної нестабільності.

Источник: Ракурс


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