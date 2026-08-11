На ТОТ Запоріжжя пошкоджено ключові вузли електропостачання

Проблеми з електропостачанням фіксують на ТОТ Запоріжжя

https://racurs.ua/ua/n215541-na-tot-zaporijjya-poshkodjeno-kluchovi-vuzly-elektropostachannya.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області фіксують проблеми з електропостачанням.

Про це сьогодні, 11 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Бердянської МВА.

За повідомленнями окупаційних джерел, масштаб пошкоджень інфраструктури виявився значно серйознішим − удари знищили ключові вузли електропостачання на тимчасово окупованих територіях, — зазначають в МВА.

У МВА наголошують, що відновлення потребує не лише часу, а й заміни обладнання.