Стало известно, когда исчезнет дефицит продуктов в супермаркетах компании Fozzy Group. Фото:

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Ракурс

Дефіцит продуктів у супермаркетах компанії Fozzy Group завершиться до Дня Незалежності.

Повне відновлення постачання продукції до супермаркетів «Сільпо», «Фора» та Thrash планується до 24 серпня. Російські обстріли суттєво вплинули на постачання, тому в супермаркетах може бракувати окремих товарів. Зараз триває перебудова логістики, бо розподільчі центри пошкоджені. Про це повідомили в компанії Fozzy Group.

Зазначається, що компанія зазнала значних втрат через загибель колег та матеріальні збитки. У «Фоззі» працюють над тим, щоб відновити повноцінні постачання до Дня Незалежності.

Як відомо, до складу Fozzy Group входять низка компаній, зокрема, мережа супермаркетів «Сільпо» та «Фора».

Нагадаємо, вночі 5 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву та області. Ворог бив по складах та логістичних центрах. Були знищені та пошкоджені приміщення компаній та мереж NOVUS, «Нова Пошта», ROZETKA, «Фоззі Груп», «Сільпо», «Епіцентр-К», «INTERTOP», PUMA, Liqui Moly Ukraine, «БРОКБРІДЖ», завод «Пластмас», «Рабен Україна», «Євробетон» та Toyota. Низка компаній попередила про можливий дефіцит своїх товарів.