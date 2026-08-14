Влияние спринта на здоровье оказалось большим, чем считалось, фото: Wikimedia Commons

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Три хвилини спринту здатні зробити те, чого, як виявляється, не можуть досягти 90 хвилин помірних фізичних навантажень — кардинально змінити молекулярний склад крові.

Про це свідчать результати нового дослідження учених з Рокфеллерського університету (США), котрі порівняли фізичні навантаження різної інтенсивності, повідомляє прес-служба вишу.

Учені виявили, шо:

шість серій 30-секундних спринтів на межі можливостей змінили склад майже чверті білків, виміряних одразу після тренування;

водночас помірна безперервна їзда на велотренажері протягом 90 хвилин змінила менше ніж чверть відсотка;

хоча помірний біг на біговій доріжці змінив склад білків більше, ніж їзда на велотренажері, ці зміни все одно були набагато меншими, ніж після швидкого спринту.

Зазначається, що спринт викликав зміни у понад 200 метаболітах. Він також спричинив миттєвий сплеск білків, що беруть участь у рості кровоносних судин, ремоделюванні тканин та гормональній сигналізації:

деякі з цих білків, схоже, потрапляють у кровотік через прискорений процес клітинної сигналізації, відомий як відщеплення ектодомену — замість того, щоб бути новоутвореними та секретованими, частини білків, що вже знаходяться на поверхні клітин, відщеплювалися та швидко вивільнялися в кровообіг;

дослідники також виявили, що жирові клітини людини, які піддавалися впливу крові, зібраної після спринту, зазнали значних змін у генній активності, що змінило те, як клітини переробляють енергію, реагують на гормони та сприймають наявність поживних речовин.

Інша ситуація склалася з помірними фізичними навантаженнями, які викликали більш стриману реакцію:

лише через три години після завершення таких вправ у крові було виявлено значну хвилю жирних кислот та білків печінкового походження, які зазвичай з’являються у відповідь на навантаження під час витривалих вправ;

у жирових клітинах людини, які піддавалися впливу крові, зібраної після помірної їзди на велосипеді, спостерігалися лише незначні зміни в активності генів.

Коли дослідники порівняли білки, що реагують на фізичне навантаження, з даними про стан здоров’я понад 53 тис. осіб із Британського біобанку, вони виявили, що багато з цих білків пов’язані з нижчим ризиком серцево-судинних та метаболічних захворювань. Цей зв’язок був особливо вираженим у випадку ожиріння, цукрового діабету 2-го типу та інших метаболічних розладів:

із 33 білків, пов’язаних із зниженим ризиком, 32 зазнали змін під час спринту;

під час помірних фізичних навантажень таких білків було лише три;

більше чверті цих білків також були пов’язані з уповільненням біологічного старіння.