Россияне попали по продуктовым складам в Борисполе. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/n215731-v-borispole-rossiyane-popali-po-produktovym-skladam-koreckiy.html

Ракурс

Російська нічна атака на Київ та Київську область тривала майже дев’ять годин.

Столичний регіон атакували десятки ракет і реактивних дронів. У Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєкти «Червоного хреста». Рятувальники продовжують гасити пожежі. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Telegram.

Наразі триває приборкання пожеж на двох об'єктах паливної інфраструктури у Броварському районі та у двох складських будівлях на Бориспільщині. До гасіння залучена авіація ДСНС.



Під час повітряних тривог підрозділи та техніка відходять у безпечне місце, а після відбою одразу відновлюють роботи.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали масованого удару по Києву та Київській області. В столичному регіоні у Броварському та Бориспільському районах спалахнули масштабні пожежі на промислових об'єктах. Наразі відомо про одного загиблого та сімох травмованих. Пошкоджено приватні будинки, склади, автозаправна станція, багатоповерхівка та автомобілі.