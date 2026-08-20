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Ракурс
Россияне попали по продуктовым складам в Борисполе. Фото: ДСНС

В Борисполе россияне попали по продуктовым складам — Корецкий

20 авг 2026, 12:55
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Російська нічна атака на Київ та Київську область тривала майже дев’ять годин.

Столичний регіон атакували десятки ракет і реактивних дронів. У Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєкти «Червоного хреста». Рятувальники продовжують гасити пожежі. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Telegram.

Наразі триває приборкання пожеж на двох об'єктах паливної інфраструктури у Броварському районі та у двох складських будівлях на Бориспільщині. До гасіння залучена авіація ДСНС.

Під час повітряних тривог підрозділи та техніка відходять у безпечне місце, а після відбою одразу відновлюють роботи.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали масованого удару по Києву та Київській області. В столичному регіоні у Броварському та Бориспільському районах спалахнули масштабні пожежі на промислових об'єктах. Наразі відомо про одного загиблого та сімох травмованих. Пошкоджено приватні будинки, склади, автозаправна станція, багатоповерхівка та автомобілі.

Источник: Ракурс


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