Одиночество изменяет работу мозга, побуждая к употреблению алкоголя, фото: Pixabay

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Самотність може перепрограмувати мозок таким чином, що це сприяє споживанню алкоголю.

Про це свідчать результати нового дослідження учених Північно-Західного університету та Інституту біологічних досліджень імені Солка (США), котрі виявили відповідний механізм мозку, повідомляє видання EurekAlert.

Такого висновку учені дійшли в ході експериментів на мишах. Дослідники також зафіксували гендерні відмінності у роботі цього механізму — ізоляція посилила вживання алкоголю самцями мишей, але пригнічувала його у самок.

В ході експерименті:

дорослих самців і самок мишей спочатку утримували в групових умовах, потім частину з них перевели в індивідуальні клітки для імітації соціальної ізоляції дорослих особин, тоді як інші залишилися в групових умовах як контрольна група;

мишам щодня надавали можливість протягом однієї години пити воду з пляшки або розчин алкоголю концентрацією 15%. Їхнє споживання та вибір відстежували протягом приблизно двох тижнів, протягом яких самці поступово збільшували споживання алкоголю, тоді як самки — зменшували;

за допомогою мініатюрних мікроскопів вчені реєстрували активність у певних клітинах мозку, поки тварини вільно пересувалися та обирали, чи пити алкоголь. Клітини, за якими вони спостерігали, утворюють нейронний шлях, або ланцюг, що з'єднує базально-латеральну мигдалину, яка обробляє емоційні сигнали та сигнали стресу, з медіальною префронтальною корою, яка регулює прийняття рішень.

Наша робота показує, що певний нейронний шлях стає надмірно активним під час ізоляції та безпосередньо сприяє збільшенню вживання алкоголю, а також що самці та самки покладаються на різні нейронні стратегії, коли відчувають самотність, — зазначають дослідники. — Це може допомогти пояснити давні статеві відмінності у нейропсихіатричних розладах.

Також учені перевірили: чи цей механізм мозку просто відображає вживання алкоголю, чи викликає його:

використовуючи оптогенетику, короткі імпульси світла, які вмикають або вимикають ланцюги мозку, вони штучно активували ланцюг у неізольованих мишей-самців. Це змусило їхній мозок реагувати на алкоголь так, ніби вони були соціально ізольовані;

і навпаки, коли той самий контур був заглушений у ізольованих самців мишей, споживання алкоголю зменшилося.

Учені наразі не можуть однозначно відповісти, чому ізоляція збільшила споживання алкоголю у самців мишей, але зменшила його у самок. Однак вона зазначають, що статеві відмінності, спостережувані в цьому дослідженні, віддзеркалюють закономірності, які були зафіксовані і в деяких дослідженнях на людях.

Джерело: Eurekalert